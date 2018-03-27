Шакро Молодого и 13 подельников признали виновными в вымогательстве

Никулинский суд Москвы признал виновным "вора в законе" Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой и 13 его подельников, оказавшихся на скамье подсудимых, виновными по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей. Об этом пишет BFM.

«Чтение приговора займет два-три дня», — сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

На скамье подсудимых 14 человек, включая Захария Калашова, его «правую руку» Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, а также несколько его телохранителей и строители. Еще двух сообщников, Филиппа Домаскина и Алексея Китаева, судят посмертно. Всем фигурантам вменяются два эпизода вымогательства по части 3 статьи 163 УК России, совершенных в 2015-2016 годах. Основной эпизод связан с вымогательством 8 миллионов рублей у совладелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким.

Как говорится в материалах дела, 14 декабря 2014 года Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец приехал в ресторан бизнесвумен в сопровождении своих телохранителей. "Правая рука» Шакро Молодого представлял интересы дизайнера Фатимы Мисиковой. Последняя считала, что Жанна Ким недоплатила ей и рабочим крупную сумму денег за ремонт заведения. Вместе с тем Ким вызвала на встречу адвокатов из бюро «Диктатура закона». Один из них, экс-сотрудник КГБ СССР и РУБОП, а ныне адвокат Эдуард Буданцев отправил на тот свет двух оппонентов, расстреляв их из наградного пистолета. Его дело вынесено в отдельное производство.

По версии обвинения, «решать вопросы» в ресторане Итальянца отправил Захарий Калашов. Последний этот факт отрицает. В ходе судебного процесса, который начался в октябре прошлого года, фигуранты не сознались в содеянном. 1 марта 2018 года в последнем слове подсудимые обратились к суду с просьбой «вынести справедливое и объективное решение». Захарий Калашов был краток. «Я говорил и говорю, что виновным себя не считаю. На этом все», — заявил он.

Ранее в прениях сторон гособвинители потребовали приговорить фигурантов к тюремным срокам от семи с половиной до десяти лет со штрафами. Максимальное наказание, десять лет тюрьмы со штрафом в 700 тысяч рублей, представители прокуратуры запросили для Захария Калашова. Андрею Кочуйкову прокуроры предложили дать на шесть месяцев меньше со штрафом в 500 тысяч рублей.

Дело в отношении одного погибшего в перестрелке криминального авторитета Алексея Китаева представители стороны обвинения просили прекратить по причине его смерти, а дело против второго погибшего, Филиппа Домаскина, вернуть гособвинителю в связи с допущенными в ходе расследования «неустранимыми нарушениями». Адвокаты, в свою очередь, настаивали на оправдательном приговоре для «воров в законе».

Ранее в СМИ сообщалось, что сторона обвинения назвала Шакро Молодого лидером криминального мира России. // «Московский комсомолец»