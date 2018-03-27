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Мати 2-річного хлопчика, якого батько-заробітчанин виявив мертвим, підозрюють у вбивстві

27.03.2018 16:57

На Закарпатті матері дворічного хлопчика, якого батько знайшов вдома мертвим, поліція повідомила про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.

Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Матері 2-річного хлопчика, якого на Виноградівщині батько-заробітчанин виявив мертвим, повідомили про підозру в убивстві

“Наразі жінка не затримана, але їй повідомили про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Завтра суд обиратиме їй запобіжний захід. Слідство вимагатиме для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомила у коментарі УНН Щоголева.

У родині було двоє дітей — дворічний хлопчик помер через невідомі обставини, друга дитина 2013 року народження зараз перебуває з батьком. Серед версій смерті хлопчика поліція розглядає переохолодження, загальне виснаження організму, зокрема й через голод. Остаточну причину смерті дитини встановлять відповідні експертизи.

Як раніше повідомлялося, повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина. // Закарпаття онлайн

 

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