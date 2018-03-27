Мати 2-річного хлопчика, якого батько-заробітчанин виявив мертвим, підозрюють у вбивстві

На Закарпатті матері дворічного хлопчика, якого батько знайшов вдома мертвим, поліція повідомила про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.

Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

“Наразі жінка не затримана, але їй повідомили про підозру за ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Завтра суд обиратиме їй запобіжний захід. Слідство вимагатиме для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомила у коментарі УНН Щоголева.

У родині було двоє дітей — дворічний хлопчик помер через невідомі обставини, друга дитина 2013 року народження зараз перебуває з батьком. Серед версій смерті хлопчика поліція розглядає переохолодження, загальне виснаження організму, зокрема й через голод. Остаточну причину смерті дитини встановлять відповідні експертизи.

Як раніше повідомлялося, повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина. // Закарпаття онлайн