«Газпром» отказался выполнять решения Стокгольмского арбитража

"Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на минувшей неделе с целью обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

"На встрече "Газпром" дал ясно понять, что отказывается возобновить поставки природного газа в Украину, в соответствии с решением арбитража, которое было принято в декабре 2017 года. Также, "Газпром" отказался выплатить 2,6 млрд долл присужденные ему арбитражем в феврале по спору о транзитном контракте", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

На встрече представители "Газпрома" настаивали на внесении поправок к контракту либо на его расторжении. В "Нафтогазе" считают, что такие действия являются нарушениями и пренебрежениями решений вынесенных Стокгольмским арбитражем. "Нафтогаз" счел предложения "Газпрома" неприемлемыми и отказал их принять", - сообщила пресс-служба.

Отказ "Газпрома" выполнить решение международного арбитража ставит под вопрос его благонадежность, как партнера Европейской газовой индустрии. Отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража и выплаты согласно его решению финансовых средств, является угрозой и для других контрактов", процитировала пресс-служба "Нафтогаза" главного коммерческого директора Юрия Витренко.

Сообщается, что стороны договорились провести следующий раунд переговоров в апреле. "Газпром" должен подготовить к ней свои комментарии по новым ставкам тарифа на транзит газа в украинской ГТС. Также, запланировано обсуждение вопроса транзита российского газа в ЕС в украинской ГТС после истечения действия контракта в 2019 году.

Ранее, заместитель предправления "Газпрома" Александр Медведев сообщил журналистам о встрече представителей "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", в рамках переговорного процесса по процедуре расторжения контрактов на поставку газа и его транзит. Медведев также сообщил, что "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция будет подана до конца марта.

Напомним, "Газпром" уже обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом" о поставке газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

Ранее "Газпром" заявлял, что "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение". Чтобы не платить штрафы в 2018 и 2019 годах, "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину. // 112.ua