Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Луганщині засуджено учасника терористичного угруповання «Рим»

27.03.2018 17:23

Біловодський районний суд Луганської області за матеріалами Служби безпеки України визнав винним у скоєнні злочину одного із ватажків терористичного угруповання «Рим» так званої «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що це російсько-сепаратистське бандформування діяло у тимчасово окупованому Довжанську (колишній Свердловськ) Луганської області у 2014-2015 роках. Його учасники тероризували місцеве населення, займалися контрабандою та пограбуваннями.

СБУ

Оперативники спецслужби задокументували, що один із ватажків угруповання оголосив себе «заступником військового коменданта Свердловська». За даними СБ України, терорист контролював так звану «Свердловську митницю» та координував діяльність угруповань, які переміщали контрабандні вантажі через захоплений бойовиками пункт пропуску «Червонопартизанськ» на українсько-російському кордоні. Він відповідав у бандформуванні за фінанси, а також займався переправленням на контрольовану українською владою територію автомобілів, викрадених у ОРЛО. Гроші отримані від незаконного бізнесу спрямовувались на фінансування діяльності бандформування «Рим».

Правоохоронці встановили, що після конфлікту з іншими терористичними угрупованнями бойовик утік з тимчасово окупованих територій. Співробітники СБ України затримали його у Києві, де він переховувався від українського правосуддя.

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок набрав чинності.

 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...