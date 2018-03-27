НАТО отзывает аккредитации у 10 сотрудников постпредставительства РФ

При этом политика НАТО по отношению к России не изменится

Численность постоянного представительства России при НАТО будет сокращена на 10 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе специального брифинга.

"Сегодня я отменил согласие НАТО на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постоянном представительстве РФ при НАТО. Я также отвечу отказом на полученный запрос об аккредитации трех других. Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредставительства России при НАТО на десять человек в соответствии с моим решением", - заявил он.

Таким образом, количество сотрудников постпредставительства РФ при НАТО сократится до 20.

При этом, отметил Столтенберг, решение ни в коем случае не является свидетельством изменения политики НАТО по отношщению к РФ. Основные принципы останутся неизменными.

"НАТО остается приверженным нашей политике двойного подхода, сочетающего сильную оборону и открытость к диалогу, включая работу по подготовке следующего заседания Совета Россия - НАТО," - подчеркнул генсек.

Напоминаем, что за понедельник и вторник, 26 и 27 марта, российские дипломаты были высланы из США, Канады, ряда стран Евросоюза, Австралии и Украины. Также США заявили о высылке 12 агентов разведывательных служб из Постоянного представительства России при ООН. Это стало реакцией мировой общественности на "дело Скрипаля" - отравление экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. // 112.ua