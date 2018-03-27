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На Львовщине в судебных заседаниях несколько лет участвовал «липовый» адвокат

27.03.2018 18:00

В рекордные сроки расследовали и передали в суд уголовное производство в отношении 46-летнего жителя Стрыя, несколько лет предоставлявшего адвокатские услуги. Как оказалось, не имея юридического образования, он изготовил адвокатское свидетельство, датированное 2001 годом, которое и предъявлял в суде.

В начале 2018 года стрыйский адвокат заявил в полицию, что во время судебного заседания у него украли адвокатское свидетельство. Расследуя это заявление, полицейские установили, что документ никто не похищал. Кроме того, оказалось, что такое свидетельство никогда не выдавалось, мужчина не сдавал адвокатский экзамен и не принимал адвокатскую присягу. Да и юридическое образование он получил только в прошлом году. Об этом рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации главка полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Фальшивый адвокат несколько лет защищал львовян в судах

Действия злоумышленника квалифицировали по признакам подделки документов, заведомо неправдивого сообщения о преступлении и введения суда в заблуждение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мошенник участвовал в основном в гражданских и административных делах. О том, представлял ли он обвиняемых по уголовным статьям, информации пока нет. Как известно, уже несколько лет гражданские защитники и юристы, не имеющие адвокатского статуса, не могут участвовать в уголовных производствах.

Послужит ли отсутствие свидетельства и образования у «адвоката» поводом для пересмотра уже принятых решений?

— Конечно, можно оспорить приговоры судов «по вновь выявленным обстоятельствам, — рассказал известный адвокат Виктор Чевгуз. — После чего проверят не только, наличие у мошенника удостоверения и образования, но и то, как он вел дела. Например, не заметил, что действия совершившего кражу квалифицировали как разбой. Но в таком случае вопросы должны в первую очередь возникнуть и к обвинению, неправильно квалифицировавшему, и к судье, пропустившему это. Поэтому клиентам лже-адвоката вряд ли стоит ожидать пересмотра решений суда.

 

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