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СБУ закрила в’їзд 23 причетним до розвідувальних служб росіянам, яких видворено з Великобританії

28.03.2018 00:05

Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.

Голова СБУ зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року - заохочення дружніх взаємостосунків між державами.

СБУ

Акцентуючи увагу на досвіді України у протидії гібридній агресії РФ, Василь Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

 

Прес-центр СБ України

 

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