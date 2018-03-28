СБУ закрила в’їзд 23 причетним до розвідувальних служб росіянам, яких видворено з Великобританії

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Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.
Голова СБУ зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року - заохочення дружніх взаємостосунків між державами.
Акцентуючи увагу на досвіді України у протидії гібридній агресії РФ, Василь Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...