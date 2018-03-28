На столичной стройке разбился молодой парень

В Киеве на строительстве жилого комплекса на улице Лобачевского погиб молодой человек, упав с высоты.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские", - отмечается в сообщении.

По данным Информатора, погибший 1993 года рождения. Его тело обнаружили в технологическом проеме на 13 этаже недостроенной многоэтажки. Предполагается, что он упал туда с 22 или 23 этажа соседней стройки. Тело парня искали со вчерашнего дня.

Точная причина и обстоятельства гибели парня пока неизвестны. // Апостроф