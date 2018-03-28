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Число стран, выславших российских дипломатов, достигло 27-ми — присоединилась Бельгия

28.03.2018 01:13

Во вторник, 27 марта, после решения двух десятков стран Европы о высылке российских дипломатов, подобное решение приняло и правительство Бельгии, сообщает телеканал VRT.

"Совет министров в узком составе решил отозвать аккредитацию одного российского дипломата", – сообщил телеканал.

Бельгия тоже решила выслать российского дипломата, фото TVnet

Заседавшее в сокращенном составе правительство обсуждало реакцию Бельгии на инцидент в Солсбери, сообщает телеканал.

"Совет министров в узком кругу собрался во вторник в 17:00, чтобы решить, какую позицию занять по отношению к России, – пишет сайт газеты Le Soir. – Этот пункт обсуждался наряду с другими досье. У Бельгии особая ситуация: российские дипломаты аккредитованы в двустороннем порядке при Королевстве, но также при Европейском Союзе и НАТО".

Ранее сообщалось, что вслед за Великобританией еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего 16 стран Европейского Союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия решили выслать 139 дипломатов.

После этого одного дипломата решила выслать Ирландия, кроме того, Молдова объявили о высылке трех российских дипломатов.

Таким образом, число стран, объявивших россиян персонами нон грата, достигло 27-ми, а высланных россиян – 144-х. // Сегодня

 

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