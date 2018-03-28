Число стран, выславших российских дипломатов, достигло 27-ми — присоединилась Бельгия

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Во вторник, 27 марта, после решения двух десятков стран Европы о высылке российских дипломатов, подобное решение приняло и правительство Бельгии, сообщает телеканал VRT.
"Совет министров в узком составе решил отозвать аккредитацию одного российского дипломата", – сообщил телеканал.
Заседавшее в сокращенном составе правительство обсуждало реакцию Бельгии на инцидент в Солсбери, сообщает телеканал.
"Совет министров в узком кругу собрался во вторник в 17:00, чтобы решить, какую позицию занять по отношению к России, – пишет сайт газеты Le Soir. – Этот пункт обсуждался наряду с другими досье. У Бельгии особая ситуация: российские дипломаты аккредитованы в двустороннем порядке при Королевстве, но также при Европейском Союзе и НАТО".
Ранее сообщалось, что вслед за Великобританией еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего 16 стран Европейского Союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия решили выслать 139 дипломатов.
После этого одного дипломата решила выслать Ирландия, кроме того, Молдова объявили о высылке трех российских дипломатов.
Таким образом, число стран, объявивших россиян персонами нон грата, достигло 27-ми, а высланных россиян – 144-х. // Сегодня
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...