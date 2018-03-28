Ох уж эти «нерусские»... В поджоге кемеровского ТЦ обвинили подростков «нерусской внешности»

Правоохранительные органы уже инкриминировали Судденок преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, повлекшее по неосторожности за собой смерть двух или более лиц"). Вскоре после трагедии женщина была допрошена. Суд санкционировал задержание Судденок на 72 часа. При этом она отказывается признавать свою вину.

В ходе судебного заседания она рассказала о том, что одна из сотрудниц детской комнаты, расположенной в торговом центре "Зимняя вишня", услышала хлопок и, оглянувшись, увидела столп огня. "Аттракцион так не мог запылать. Я считаю, что это был поджог", - подчеркнула Судденок (цитата по В ходе судебного заседания она рассказала о том, что одна из сотрудниц детской комнаты, расположенной в торговом центре "Зимняя вишня", услышала хлопок и, оглянувшись, увидела столп огня. "Аттракцион так не мог запылать. Я считаю, что это был поджог", - подчеркнула Судденок (цитата по Daily Storm ).

Она также отметила, что на четвертом этаже ТЦ были замечены "группы подростков нерусской внешности", которые "мешали детям отдыхать". "Это они", - добавила Судденок, говоря о возможных поджигателях ТЦ.

Отметим, что ТАСС приводит другую цитату Судденок из зала суда. "Сотрудник, инструктор детского аттракциона, услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты", - цитирует женщину агентство.

Гендиректор ТЦ опровергла сообщения о закрытых во время пожара дверях кинотеатра

В ходе судебного заседания, по итогам которого задержание Судденок было продлено на 72 часа, генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" опровергла информацию о том, что двери в кинотеатре во время пожара были закрыты.

"Мне поставили это в вину, но я еще раз говорю всем: никогда двери в наши кинотеатры не закрывались. Наоборот, нам постоянно поступали жалобы от гостей, мол, заколебали ходить и хлопать дверями... То есть к другим гостям обращения... Но мы не вправе делать замечания гостям, они могут делать все что хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", - подчеркнула она (цитата по Life ).

По ее словам, во время дежурства на объекте она постоянно делала обходы, запускала гостей в кинозалы, раздавала 3D-очки и потому может быть уверена в том, что никто из персонала не мог закрыть двери на ключ во время киносеанса.

Ранее родственники погибших в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" рассказали , что жертв пожара могло быть значительно меньше и большинство детей можно было бы спасти. Однако двери в залах кинотеатров на четвертом этаже ТЦ оказались закрыты снаружи.

Примечательно, что о закрытых дверях в "Зимней вишне" ранее доложил президенту Владимиру Путину председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово.

"Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты", - объяснил Бастрыкин

"Почему?" - спросил Путин. "Мы сейчас выясняем, почему это сделано, - ответил глава СК. - Одна из версий - для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел".