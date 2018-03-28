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В Киеве у предпринимательницы на улице отобрали миллион

28.03.2018 01:48

В Киеве неизвестный похитил из автомобиля BMW-X3 сумку, в которой находилась крупная сумма денег.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, ограбление произошло вечером в понедельник, 26 марта, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе.

Картинки по запросу отобрали сумку

Источник отметил, что грабитель выхватил из рук женщины сумку и скрылся. В сумочке было около 30 тыс. евро, что в переводе на национальную валюту составляет почти миллион гривен.

Как узнал "Обозреватель", пострадавшая является учредителем нескольких предприятий.

 

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