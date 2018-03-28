В российском суде покончил с собой гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве трех пенсионерок

Следователи Самарской области выясняют обстоятельства смерти арестанта Павла Шаяхметова, тело которого нашли в одном из помещений суда. По предварительным данным, мужчина, подозревавшийся в убийствах женщин в разных регионах России, совершил самоубийство.

Шаяхметова обнаружили умирающим и "с признаками суицида" 26 марта в конвойном помещении федерального суда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления СК РФ.

"Мужчине незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу города Самары, где от полученных повреждений скончался", - добавили в ведомстве.

По версии следователей, гражданин Казахстана Павел Шаяхметов был причастен к убийствам двух пенсионерок 23 и 25 марта 2017 года. Женщины были найдены мертвыми в своих квартирах.

27 марта 2017-го полицейские задержали 37-летнего подозреваемого Павла Шаяхметова. Мужчина стал давать признательные показания. Он заявил, что обманом проникал в дома своих будущих жертв: например, просил попить воды. Затем Павел убивал пенсионерок и похищал их личные вещи, сообщал Informburo.kz. При этом, как отмечали следователи, "похищение имущества потерпевших после их убийства для подозреваемого приоритетным не являлось".

Хотя одна потерпевшая была задушена, а другая убита ножом, в СК РФ оба эпизода объединили в одно расследование. "Почерк совершения обоих преступлений один и тот же, на основании чего уголовные дела были объединены в одно производство", - рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Оськин.

Шаяхметов взял на себя не только самарские убийства, но и вызвавшее большой резонанс убийство чиновницы в городе Ярцево Смоленской области, в 1400 километрах от Самары. 56-летняя женщина, работавшая в городской администрации, погибла 6 марта. Причем в этом случае у Шаяхметова была сообщница - некая Карпова, полагали следователи. Впрочем, сам Шаяхметов отрицал, что знаком с ней, писал "Московский комсомолец". // NEWSru.com