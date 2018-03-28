В докладе о смерти Лесина в США сказано, что его избили по заказу российского олигарха

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Бывший британский разведчик Кристофер Стил, известный как автор «досье Трампа», подготовил доклад об обстоятельствах смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина.
Три других человека, в том числе бизнес-партнер Лесина и два сотрудника разведки, рассказали Buzzfeed, что независимо сообщили ФБР ту же информацию: что Лесин был избит до смерти преступниками, действовавшими по заказу того олигарха (англ. яз.).
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...