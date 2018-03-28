Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В докладе о смерти Лесина в США сказано, что его избили по заказу российского олигарха

28.03.2018 09:00

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, известный как автор «досье Трампа», подготовил доклад об обстоятельствах смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина.

Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на источники в ФБР и американской разведке.
 
Картинки по запросу Лесин
 
В докладе, для работы над которым Стил якобы собирал данные у высокопоставленных источников в Москве, утверждается, что Лесин был избит по заказу некоего российского олигарха, с которым поссорился.
 
Для нападения, сказано в докладе, были наняты сотрудники российских спецслужб. Им было велено избить Лесина, однако он умер от полученных травм, передает Buzzfeed изложенную в докладе версию.
 
Имя олигарха, якобы заказавшего избиение Лесина, в публикации не называется. Утверждается, что он близок к президенту России Владимиру Путину. О том, знал ли Путин об организации нападении на Лесина, источники издания не сообщили.
Три других человека, в том числе бизнес-партнер Лесина и два сотрудника разведки, рассказали Buzzfeed, что независимо сообщили ФБР ту же информацию: что Лесин был избит до смерти преступниками, действовавшими по заказу того олигарха (англ. яз.).
  • Бывший министр печати России и бывший руководитель «Газпром медиа» Михаил Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что он умер из-за тупой травмы головы. 
  • После 11 месяцев расследования было объявлено, что это был несчастный случай — Лесин получил травмы у себя в номере после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.
  • В СМИ неоднократно высказывались версии, что Лесин был убит — в том числе якобы из-за сотрудничества с ФБР. Buzzfeed писал, что в американских спецслужбах считают смерть Лесина убийством.
  • В январе 2018 года ФБР опубликовало документы из расследования обстоятельств смерти Лесина. // Медуза

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...