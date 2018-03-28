В полиции жалуются, что суды не справляются с потоком дел о разрешении на похороны

Из-за действия поправок нардепа Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее информации, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", – подчеркивает заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

По его словам, от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток – 794 разрешения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток – 753 (39%), на третьи сутки – 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток – это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе – возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", – отмечает Невгад.

Он сообщил, что в его управлении уже создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с момента начала действия измененного КПК (с 15 марта).

Заместитель председателя Нацполиции также отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.

Между тем, юристы уверяют, что проблем с похоронами быть не должно – ведь в правках к Уголовно-процессуальному кодексу речь об этом даже не идет. Фактически, меняется лишь процедура назначения экспертиз – теперь этим занимаются не полицейские, а следственные судьи.

Похоронный скандал раздували специально, уверен народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. По его словам, целью этого было посеять панику среди украинцев и очернить его политсилу. И причина развязанной против него информационной кампании – в том, что поправка, которую подал Лозовой, направлена на искоренение коррупции в правоохранительных органах. // Сегодня