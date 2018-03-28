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На Житомирщині повідомлено про підозру депутату, який переїхав людину та й утік

28.03.2018 09:27

Прокуратура Житомирської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом залишення депутатом сільської ради у небезпечному для життя стані потерпілого, що відбулося у смт. Ємільчине.

За результатами проведеного досудового розслідування у понеділок, 26 березня 2018 року, прокурором Житомирської області Любомиром Війтовичем депутату Руднє-Іванівської сільської ради Ємільчинського району повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 135 (залишення особи у небезпечному для життя стані) КК України.

Картинки по запросу ДТП

Депутат підозрюється у тому, що у листопаді 2017 року у вечірній час, керуючи автомобілем у смт. Ємільчине, здійснив наїзд на лежачого пішохода. Однак, з метою приховання такого факту, поїхав з місця події, залишивши потерпілого у небезпечному для життя стані. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Прес-служба прокуратури Житомирської області

 

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