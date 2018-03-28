Президент США на год продлил санкции против российских ФСБ и ГРУ за кибератаки

Кибератаки по-прежнему создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США

Президент США Дональд Трамп продлил на год чрезвычайное положение в связи со злонамеренной деятельностью в киберпространстве. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Кибератаки по-прежнему создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, я продолжаю на год", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры 28 декабря 2016 года ввел тогдашний президент Барак Обама. В частности, под их действия подпадают российские ФСБ и ГРУ.

Ранее Трамп также на год продлил санкции против Ирана. Решение объясняется развитием Ираном программы баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушением прав человека. // 112.ua