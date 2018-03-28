Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Глава Пентагона уверен, что Путин лично ответственен за отравление Скрипаля как глава государства

28.03.2018 09:39

Министр обороны США Джеймс Маттис во вторник, 27 марта, назвал отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на британской земле "покушением на убийство", заявив, что президент России Владимир Путин должен быть "ответственным за это, как глава государства".

Об этом сообщает The Hill.

Фото: AFP

"Конечно, он несет ответственность как глава государства", – сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли глава Пентагона президента Россиии ответственным за химатаку в Солсбери.

Мэттис подчеркнул, что это было достаточно очевидное российское использование химического реагента в Европе впервые со времен Второй мировой войны.

Репортеры в Пентагоне спросили у Мэттиса, как он будет квалифицировать действия Москвы, связанные с недавним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Попытка убийства человека и его дочери, как вам для начала?" – ответил Маттис, добавив, что Россия могла бы быть партнером НАТО и Европы, но избрала путь конфронтации. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...