Глава Пентагона уверен, что Путин лично ответственен за отравление Скрипаля как глава государства

Министр обороны США Джеймс Маттис во вторник, 27 марта, назвал отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на британской земле "покушением на убийство", заявив, что президент России Владимир Путин должен быть "ответственным за это, как глава государства".

Об этом сообщает The Hill.

"Конечно, он несет ответственность как глава государства", – сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли глава Пентагона президента Россиии ответственным за химатаку в Солсбери.

Мэттис подчеркнул, что это было достаточно очевидное российское использование химического реагента в Европе впервые со времен Второй мировой войны.

Репортеры в Пентагоне спросили у Мэттиса, как он будет квалифицировать действия Москвы, связанные с недавним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Попытка убийства человека и его дочери, как вам для начала?" – ответил Маттис, добавив, что Россия могла бы быть партнером НАТО и Европы, но избрала путь конфронтации. // Сегодня