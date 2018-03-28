В Сирии едва не столкнулись войска США и России

Российские войска в Сирии приблизились к позициям американских войск и поддерживаемых США сил на западе страны, но отступили после телефонного разговора между начальником российского Генштаба и главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США.

Об инциденте, произошедшем ранее на этой неделе к востоку от реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, стало известно во вторник, когда министр обороны США Джим Мэттис поделился своей озабоченностью в беседе с журналистами.

«Российские элементы, – как назвал их Мэттис, – подходили к более передовым позициям, слишком близко».

Разговор между главой ОКНШ генералом Джозефом Данфордом и его российским коллегой генералом Валерием Герасимовым разрядил обстановку.

«Российские элементы отступили, – сказал Мэттис. – Мы тоже немного отошли».

Опасному сближению между российскими и американскими войсками в регионе предшествовало столкновение в феврале, когда сирийские правительственные войска и российские наемники атаковали американские и поддерживаемые США силы в том же самом регионе.

США ответили серией авиаударов, в результате которых были убиты до 300 человек, в том числе некоторые члены связанной с Кремлем частной военной компании «Вагнер».

Вашингтон и Москва не придали большое значение февральскому инциденту, хотя Пентагон заявил, что по-прежнему не знает, почему российские наемники решили атаковать.

«Я все еще не могу ответить на этот вопрос, – сказал Мэттис. – Похоже, они заплатили за это очень высокую цену».

Попытки разрешить ситуацию при помощи специальной «горячей линии» в тот момент не увенчались успехом, так как российские офицеры, ответившие на звонок, заявили, что наемники не являются их военнослужащими. // Голос Америки