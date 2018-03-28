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Николаевец, который мошенничеством отрабатывал долг перед «зэком», отделался двумя годами условно

28.03.2018 10:15

В Николаеве суд приговорил к двум годам условно мужчину, который путем обмана отрабатывал долг перед отбывающим тюремное наказание знакомым. Потерпевшим по телефону звонили от имени родственника, который рассказывал, как избил человека и на лечение жертвы теперь нужны деньги, а обвиняемый через время забирал средства на вымышленную медицинскую помощь.

Этим способом аферисты успели обмануть нескольких людей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

мошенники

Так, согласно приговору суда, 12 апреля 2017 года около 22:30 часов неизвестный осуществил звонок на стационарный номер телефона и начала разговор с потерпевшей Т. от имени ее внука Сергея.

В ходе разговора «внук» рассказал, что он избил человека, который после этого оказался в больнице и сейчас нужны деньги на лечение жертвы. Также потерпевшую Т. предупредили, что к месту проживания подъедет якобы знакомый ее внука. После этого, неустановленное следствием лицо, позвонило соучастнику Г., сообщило о номере телефона потерпевшей и указало, что ему необходимо подъехать к Т. и забрать одну тысячу долларов США.

В тот же день обвиняемый Г. приехал к дому по улице Строителей, 14-А и забрал оговоренную сумму денег.

Кроме того, 19 октября 2017 года около 00:10 часов мошенники повторили схему с потерпевшей П. От имени сына Ивана ей рассказали о нанесении телесные повреждения человеку, который нуждается в деньгах на лечение. «Знакомый» сына также приехал к женщине по адресу улица 12 Продольная, 44-А и забрал 20 тысяч гривен на «лечение» избитого гражданина.

Обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях признал полностью. Он пояснил, что ему позвонил его знакомый по имени Евгений, который в то время находился в местах лишения свободы и которому он задолжал денежные средства. Евгений предложил ему отработать долг. По указанию Евгения необходимо было забирать денежные средства в месте, способ и у лиц на которых он ему укажет.

В итоге судья Игорь Коваленко признал обвиняемого Г. виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Одновременно суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием на срок два года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших. // Преступности НЕТ

 

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