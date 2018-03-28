Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Одессе задержали азербайджанских уголовников c оружием, украденным у военных

28.03.2018 10:25

Иностранцы попались после конфликта со стрельбой в одесском ресторане

Правоохранители задержали в Одессе этническую преступную группировку.

Авто. Задержанные передвигались на элитных иномарках. Фото: facebook.com

По словам начальника облуправления полиции Дмитрия Головина, история задержания злоумышленников началась с того, что 22 марта в одну из городских больниц поступил молодой человек с огнестрельным ранением бедра. Врачам и копам он рассказал, что поранился из-за неосторожного обращения с травматическим оружием. Пострадавшему вторили товарищи, которые приехали с ним.

Чтобы проверить правдивость сказанного, молодых людей доставили в отдел полиции. Уже там они признались, что были участниками конфликта в одном из ресторанов.

"Мы изъяли видео с камер наблюдения, опросили возможных очевидцев события. В результате определили, что вторая сторона конфликта — члены этнической преступной группировки", — рассказал Головин, добавляя, что все члены банды ранее уже имели судимость в Азербайджане.

Подозреваемых разыскали и обыскали — у них обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, украденные, по словам Головина, из воинских частей. Передвигались задержанные на двух элитных иномарках. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...