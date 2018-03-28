В Одессе задержали азербайджанских уголовников c оружием, украденным у военных

Правоохранители задержали в Одессе этническую преступную группировку.

По словам начальника облуправления полиции Дмитрия Головина, история задержания злоумышленников началась с того, что 22 марта в одну из городских больниц поступил молодой человек с огнестрельным ранением бедра. Врачам и копам он рассказал, что поранился из-за неосторожного обращения с травматическим оружием. Пострадавшему вторили товарищи, которые приехали с ним.

Чтобы проверить правдивость сказанного, молодых людей доставили в отдел полиции. Уже там они признались, что были участниками конфликта в одном из ресторанов.

"Мы изъяли видео с камер наблюдения, опросили возможных очевидцев события. В результате определили, что вторая сторона конфликта — члены этнической преступной группировки", — рассказал Головин, добавляя, что все члены банды ранее уже имели судимость в Азербайджане.

Подозреваемых разыскали и обыскали — у них обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, украденные, по словам Головина, из воинских частей. Передвигались задержанные на двух элитных иномарках. // Сегодня