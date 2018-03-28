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Курсант російського прикордонного училища ФСБ попросив статус біженця в Україні (відео)

28.03.2018 10:35

 Днями на пункт пропуску «Гоптівка», на в’їзд в Україну прибув громадянин РФ 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем.

Днями на пункт пропуску «Гоптівка», на в’їзд в Україну прибув громадянин РФ 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем.

Удовиченко

Під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. У ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії. За його словами, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив виїхати до України. 

Наразі вирішується питання про надання громадянину Удовиченку С. статусу біженця. // ДПСУ

 

 

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