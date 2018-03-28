Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 27.03.2018

Співробітники Овідіопольського відділу поліції у ході проведення профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрили іноземця, який порушив термін перебування іноземних громадян на території України. Відносно нього складено протокол за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийнято рішення щодо його примусового повернення на батьківщину.

До Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції звернувся 48-річний чоловіка, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа вирвала у нього з рук особисті речі. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 31-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

Працівники Окнянського відділення поліції Подільського відділу поліції у ході проведення профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрили та притягнули до адміністративної відповідальності громадянина сусідньої держави, який порушив термін перебування іноземців на території України.

ВК ГУНП в Одеській області