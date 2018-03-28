Під час отримання хабара затримано начальника кафедри Черкаського інституту пожежної безпек

27 березня 2018 року працівниками прокуратури Черкаської області у скоординованій співпраці з працівниками Управлінням Служби Безпеки України в Черкаській області викрито злочинні дії начальника однієї із кафедр Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, полковника служби цивільного захисту, яка вимагала та одержала від студента неправомірну вигоду в розмірі 2 тис грн за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.

Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні службового кабінету безпосередньо під час одержання нею обумовлених коштів, які вилучено в ході обшуку.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області