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У Київ з Гонконгу разом з документами надіслали більше 200 діамантів

28.03.2018 11:15

В міжнародному експрес-відправленні документального характеру співробітники митного поста «Спеціалізований» спільно з управлінням боротьби з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Київської міської митниці ДФС виявили схованку з діамантами.

Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі. Відправлення надійшло в Україну з Гонконгу. Отримати коштовності мав наш співвітчизник, мешканець одного з регіонів України.

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Непритаманне для документів вкладення, митники помітили під час здійснення митного контролю за допомогою рентгенологічного обладнання. За результатами митного огляду співробітники митниці налічили 205 каменів прозорого кольору.

Згідно експрес-тесту виявлені камені є діамантами. Їх вартість, чистоту та якість огранки встановлюватимуть вже експерти-гемологи.

А поки триває протоколювання виявленого правопорушення за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їх вартості. // ДФС

 

 

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