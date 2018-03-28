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На Тернопольщине «металлисты» разобрали ж/д пути – два вагона сошли с рельсов

28.03.2018 11:25

 В Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры похитили материалы верхнего строения пути. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Происшествие случилось 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Терновольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин - Чертков. По результатам экспертизы, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

ж/д

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. // 112.ua

 

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