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На Миколаївщині заступника голови селищної ради затримала на хабарі за виділення земельної ділянки

28.03.2018 11:35

Оперативники Управління захисту економіки в Миколаївській області Нацполіції, слідчі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили, що кошти посадовець вимагав за вирішення земельних питань.

27 березня правоохоронці провели заходи по затриманню посадовця. Заступник голови селищної ради одержав від громадянина 500 доларів США непроворної вигоди за виділення у власність земельної ділянки.

хабар

 

Фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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