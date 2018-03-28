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На Прикарпатті жінка молотком до смерті забила семирічну дочку

28.03.2018 11:55

У ніч на 28 березня на Косівщині, у селі Вербовець 31-річна жінка вбила свою малолітню доньку

 Семирічну дитину жінка забила молотком до смерті, повідомила «Галицькому кореспондентові» прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

Голоси в голові казали “Вбий її”

Про випадок у поліцію повідомили сусіди. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Відомо, що жінка хворіє психічними розладами, навіть проходила лікування на Вінниччині. Жила з донькою сама, оскільки чоловік працює на заробітках у Чехії.

Поліції вбивця розповіла: коли прийшла додому, то почула у голові голоси, які казали «вбий її». Дитина нібито образила жінку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. // Корупція.Інфо

 

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