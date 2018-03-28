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В Днепре пьяный 22-летний отморозок открыл стрельбу по окнам квартир и людям

28.03.2018 12:05

В Днепре сразу после полуночи задержали молодого человека, который стрелял по окнам жилого дома на улице Роторная, 27.

Полицию вызвал один из жителей, которому наглец разбил стекло. Мужчина сделал стрелку замечание и сам едва не пострадал - парень начал стрелять и в него.

задержание

Фото: Александр Лаур / dp.informator.ua

Патрульные задержали злоумышленника на месте. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это 22-летний местный житель. Кроме пневматического оружия, у него был еще и газовый баллончик.

Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия на месте инцидента ожидали приезд следственно-оперативной группы. // Сегодня

 

 



 

 

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