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Судья Киреев, посадивший Тимошенко, «всплыл» адвокатом в Москве

28.03.2018 12:17

Сейчас он разыскивается украинскими правоохранителями

Бывший судья Печерского районного суда Киева, который вынес приговор Юлии Тимошенко и который находится в розыске, Родион Киреев получил адвокатскую лицензию в Москве. Об этом свидетельствуют данные Адвокатской палаты Москвы, передает sud.ua.

Фото из открытых источников

Отметим, что Родион Киреев - бывший судья Печерского районного суда города Киев. Стал известным благодаря судебному процессу над лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко. В Украине его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

19 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности судьи. С предложениями об увольнении к главе государства обратился Высший совет юстиции по итогам проверок. Перед этим Высшая квалификационная комиссия судей Украины открыла дисциплинарное дело относительно Киреева, посчитав, что судья нарушил присягу.

4 апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении судьи Родиона Киреева. 7 июля МВД Украины объявило в розыск судью Киреева. После того, как подозреваемый исчез из поля зрения правоохранителей, Антон Геращенко сообщил, что он находится в Крыму.

В 2015 году, Верховная Рада Украины постановила арестовать судью Родиона Киреева, вынесшего приговор Юлии Тимошенко. За соответствующее решение проголосовали 297 депутатов.

В ходе досудебного расследования в отношении Киреева правоохранители выяснили, что "судья Печерского районного суда г. Киева К., рассматривая уголовное дело по обвинению Тимошенко по ч. 3 ст. 365 УК Украины, в нарушение требований ст. 29, 64 Конституции Украины, а также ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, ст. 148, 150, 165-1 УПК Украины в редакции 1960 года, вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу".

Так же в ГПУ отмечают, что в ходе рассмотрения этого же уголовного дела судья умышленно, систематически и грубо нарушал предусмотрено действующим законодательством Украины право Тимошенко на защиту.

11 октября 2011 года судья Киреев признал Юлию Тимошенко виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.

После Верховный суд Украины предоставил соответствующую оценку таким действиям судьи Киреева и своим определением от 14 апреля 2014 г. отменил указанный приговор, закрыв уголовное дело в отношении Тимошенко в связи с отсутствием события преступления. // 112.ua

 

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