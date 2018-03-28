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Керівник Біловодського РЕМ вимагав 210 тис. хабара за внесення змін до договору

28.03.2018 12:42

Прокуратурою Луганщини спільно з регіональним управлінням захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито та затримано керівника районного підрозділу енергокомпанії, який через посередника одержав частину неправомірної вигоди у розмірі 21 тис грн.

У рамках кримінального провадження в порядку ст. 208 КПК України затримано виконувача обов’язків начальника Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» разом із посередником (директором одного з ТОВ регіону), які вимагали неправомірну вигоду в розмірі 210 тис грн у власника магазину за внесення змін до договору про надання послуг у сфері електропостачання у зв’язку зі зміною власника приміщення (ч. 4 ст. 368-4 КК України – підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Картинки по запросу прокуратура луганської області

Під час огляду місця події правоохоронцями вилучено частину грошових коштів у розмірі 21 тис грн. Наразі тривають слідчі дії. 

Довідково: санкція ч. 4 ст. 368-4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

 

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