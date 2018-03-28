«Русских обманывают»: курсант-пограничник объяснил, почему сбежал от Путина в Украину (видео)

"Я тщательно скрывал от руководства своего института тот факт, что занимался деятельностью против российской власти, принимал участие в некоторых митингах, акциях, по возможности. За последние два года это происходило раз шесть-семь. Последний такой митинг был 7 октября 2017 года. Это была акция на Пушкинской площади в Москве", – рассказал Удовиченко, комментируя свое решение сбежать в Украину.

По его словам, намерение пересечь границу и обратиться к украинским правоохранительным органам назрело у него около трех месяцев назад. "Я решил, что это единственный выход. В своей деятельности я стал замечать, что в интернете мои страницы блокируют, и имел основания считать, что есть какое-то преследование со стороны российских спецслужб", – отметил Удовиченко.

По его словам, в Украине он намерен "жить, учиться, работать".

"Русских обманывают. В первую очередь это делает преступная власть, которая всегда ищет врага на стороне, пытается людям внушить мысли, что есть только один враг – это Запад. Однако я жил там и понимаю, что это все обман. У России есть один враг – ее преступная власть", – подытожил Удовиченко.

Ранее сообщалось, что к украинским пограничникам на пункте пропуска в Харьковской области обратился курсант Голицынского пограничного Института ФСБ России Сергей Удовиченко с просьбой о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

Как сообщил помощник председателя Госпогранслужбы и пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, россиянин заявил, что осуждает действующую российскую власть. Кроме того, в ходе общения с Удовиченко выяснилось, что он является этническим украинцем и хорошо знает украинский язык. По словам курсанта, он неоднократно принимал участие в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил выехать в Украину. // Сегодня