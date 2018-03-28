На Луганщині заочно судитимуть депутата т. зв. «Народної ради «ЛНР», екс-депутата Луганської облради

Прокурор Луганської області повідомив про підозру колишньому депутату Луганської обласної ради за вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 258-3 КК України (вчинення умисних дій, направлених на участь та організаційне сприяння діяльності терористичної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що екс-депутат Луганської обласної ради VI скликання у травні 2014 року взяв участь у виборах до так званої «Народної ради «ЛНР» та прийняв присягу «депутата законодавчого органу».

Поплічник терористів і надалі продовжує здійснювати «законотворчу діяльність» на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, чим забезпечує функціонування терористичної організації «ЛНР».

Оскільки псевдодепутат переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, стосовно останнього проведено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкції ч. 1 ст. 109 КК України та ч. 2 ст. 110 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна або без такої, санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області