Российский депутат погорел на «бабле» похоронщиков

Следственный комитет возбудил дело о получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК) против депутата городской Думы Нижнего Новгорода и главы «Управления муниципальных кладбищ» города Николая Ингликова, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, днем 27 марта Ингликов получил от посредника взятку 160 тысяч рублей. За эту сумму он должен был оказывать «общее покровительство по службе» смотрителю кладбища «Ново-Сормовское», а также совершать «законные действия, связанные с сохранением условий его трудового договора».

Ингликов задержан. В СК отметили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В январе издание «НТА-Приволжье» писало, что предприниматели из сферы ритуальных услуг обвинили Ингликова в выводе более 30 млн рублей. Руководитель одной из нижегородских ритуальных компаний Вячеслав Ермилов рассказывал «Комсомольской правде», что Ингликов заставлял смотрителей «под видом благоустройства продавать места в кварталах для семейного захоронения», стоимость таких мест, по его словам, варьировалась от 30 до 500 тысяч рублей. // Медиазона