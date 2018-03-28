В Киевской области бывшие менты похитили парня и требовали у родителей выкуп

У потерпевшего забрали деньги и вещи, а у его родителей требовали 10 тысяч долларов

В Киевской области будут судить троих человек, которые похитили мужчину, а затем требовали от его родителей заплатить им 10 тыс. долларов США.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, в октябре прошлого года 40-летний и 33-летний бывшие сотрудники милиции, по предварительному сговору с двумя мужчинами, находясь в г. Тетиев, похитили молодого человека и вывезли его на автодорогу Киев-Одесса.

Удерживая потерпевшего против его воли, злоумышленники напали на него, отобрав деньги и личные вещи, а затем позвонили его родителям и вымогали у них деньги в сумме 10 тыс. долларов США.

В ходе проведения санкционированного обыска у 33-летнего бывшего сотрудника милиции правоохранители обнаружили и изъяли 21 патрон калибра 9*18 мм, который он хранил без цели.

40-летнему экс-милиционеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, способом опасным для здоровья потерпевшего), ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 2 ст. 189 (Требование передать чужое имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Другому бывшему сотруднику милиции сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, способом опасным для здоровья потерпевшего) и по ч. 1 ст. 263 (Хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Третьему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (Содействие, путем устранения препятствий, другим соучастникам в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для здоровья потерпевшего) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении трех человек утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Четвертый злоумышленник объявлен в розыск, ему заочно сообщено о подозрении. // Сегодня