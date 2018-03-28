У столиці вбивцю знайомого засуджено до 9 років позбавлення волі

Подія трапилася два роки тому на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці.

Чоловік зустрів свого знайомого. Між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник кілька разів вдарив ножем товариша. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, чоловіка засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва