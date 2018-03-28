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У столиці вбивцю знайомого засуджено до 9 років позбавлення волі

28.03.2018 13:45

Подія трапилася два роки тому на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці. 

Чоловік зустрів свого знайомого. Між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник кілька разів вдарив ножем товариша. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

убивство

 

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, чоловіка засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

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