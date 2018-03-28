Кабмин решил не поднимать до июня цену на газ для населения. Пару месяцев...

Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства 28 марта, передают "Українські новини".

Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Действие спецобязательств НАК "Нафтогаз Украины" истекало 1 апреля. // 112.ua