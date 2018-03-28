У Києві оперативники затримали групу квартирних крадіїв

Працівники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві отримали оперативну інформацію щодо діяльності групи квартирних злодіїв у столиці, які раніше потрапляли у поле зору поліції за аналогічні злочини.

У ході відпрацювання Дніпровського району столиці на проспекті Соборності оперативники помітили вказаних чоловіків, тож вирішили простежити за ними. Коли вони виходили з під’їзду з пакунками, правоохоронці зупинили їх для перевірки. На запитання, звідки речі та куди вони прямують, відповіді поліцейські не отримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка задокументувала правопорушення. У чоловіків вилучили викрадені з помешкання два планшети, два мобільних телефони, фотоапарат, електроінструменти та ювелірні вироби.

Правоохоронці встановили, що чоловіки заздалегідь знали, яку квартиру обікрасти. Це виявилося помешкання їх знайомого ­– 45-річного киянина. Один зі злодіїв залишився за кермом автомобіля біля будинку, а двоє інших пішли до під’їзду. Зламавши замок вхідних дверей, вони проникли в житло і обікрали його.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – 20-річний, 37-річний та 41-річний кияни, двоє з них - раніше судимі за крадіжки. Встановлюється їх причетність до скоєння інших квартирних крадіжок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.