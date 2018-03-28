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У Львові патрульні затримали трьох циганок, які намагалися обікрасти дівчину

28.03.2018 14:15

 У Франківському районі Львова ввечері 27 березня троє жительок Закарпаття спробували вкрасти у львів'янки гаманець.

Про це інформує Патрульна поліція Львівщини.

затримані

«Вчора, близько 20 години вечора, патрульні отримали повідомлення, що у Франківському району міста Львова, на вулиці Федьковича, троє жінок спробували викрасти у дівчини гаманець. Цю ситуацію побачив заявник та почав кричати, чим налякав ймовірних зловмисниць. Тоді він викликав патруль, який оперативно прибув на місце та затримав жінок», - кажуть правоохоронці.

За словами поліцейських, дівчина, в якої намагалися викрасти гаманець, зголосилася написати заяву.

Всіх учасників доставили до відділу поліції. Особи жінок встановили, ними виявилися 35-річні та 19-річна мешканки Закарпатської області.

Справу передали слідчим Франківського району. // Вголос

 

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