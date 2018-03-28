Главой НАПК избран Александр Мангула

"Ставлю на голосование кандидатуру Александра Мангула на должность председателя НАПК на следующие два года. 4 голоса за, решение принято", - объявила Корчак.

Она также подписала приказ о сложении полномочий главы НАПК.

"Я подписываю приказ о сложении полномочий председателя НАПК, смысл которого заключается в том, чтобы считать меня сложившей полномочия председателя НАПК в связи с окончанием срока пребывания на должности без приостановления полномочий члена НАПК", - отметила Наталья Корчак.

Напомним, Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрала Александра Мангула членом агентства в декабре 2017 года.

Как известно, срок полномочий Натальи Корчак на посту председателя НАПК закончился 28 марта 2018 года. Она занимала должность председателя НАПК в течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Корчак была одним из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года. // 112.ua