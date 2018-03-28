«Лауреат премии Кузбасса» отказался от звания из-за поведения главы «электоральный султаната»

Кемеровский врач травматолог-ортопед, почетный член правления АО «Травма Россия» и попечительского совета АО Foundation Андрей Волна написал открытое письмо губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в котором отказался от присвоенного ему в 2000 году звания «Лауреат премии Кузбасса». Поводом для этого послужило поведение губернатора во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Обращение Волна разместил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что никогда не разделял политических взглядов Тулеева, но всегда отдавал должное смелости руководителя. «Я помню, как Вы разговаривали на площадях с забастовщиками. Я помню, как Вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтеров. Я многое помню… И я всегда считал Вас бескомпромиссным и решительным руководителем. Для меня Вы были человеком чести, прежде всего. Тем тяжелее мне было наблюдать то, что происходило и происходит с Вами и Кузбассом в последние годы. Свободолюбивый и некогда гордый край, во многом Вашими усилиями превращен в „электоральный султанат“. И мне всегда обидно было слышать это, — написал Волна. — Однако то, что случилось в последние дни, не поддаётся пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились пред ними. Вы обозвали граждан бузотерами. И тем более Вы не подали в отставку, хотя как бессменный руководитель области несете полную политическую ответственность за произошедшее».

В завершение врач выражает Тулееву свое презрение и говорит, что не желает иметь с ним ничего общего, а также призывает извиниться перед народом и подать в отставку. // Преступная Россия