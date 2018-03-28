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Мешканець Жовкви засудив колишню дружину за образу в Instagram

28.03.2018 15:24

Суд зобов'язав 20-річну жінку написати в Instagram спростування історії про візит чоловіка до їхньої дитини

Мешканець Жовкви відсудив у колишньої дружини 1 грн за образливий пост у Instagram. Жовківський райсуд Львівської області також зобов'язав 20-річну жінку видалити свій допис і опублікувати новий пост зі спростуванням написаної історії, який має залишатися доступним впродовж шести діб.

Суд зобов'язав мешканку Жовкви видалити з Instagram образливий допис про свого чоловіка

В опублікованому 23 березня рішенні суду вказано, що чоловік із дружиною живуть окремо і постійно конфліктують. У них є спільна донька, яка живе разом із матір'ю, і кожного разу, коли чоловік приходить провідати дочку, між подружжям виникає сварка.

Після одного з таких випадків чоловік виявив у Instagram образливий допис своєї дружини. Сталося це ще в грудні 2017 року, після того, як чоловік разом зі своєю мамою прийшли провідати дитину. У рішенні суду вказано, що тоді виник скандал, оскільки дружина не пустила гостей, викинула їх подарунки біля будинку і спустила на відвідувачів собаку.

«Після цього конфлікту вона у соціальній мережі поширила образливу інформацію, виклавши текст із заголовком «Суперісторія від горе-батька». А після тексту зробила анонімне опитування. Свої коментарі про сімейні відносини у подружжі внесли близько 126 інших користувачів соціальної мережі», – наводять у рішенні суду слова батька дитини.

Через цей пост в Instagram чоловік разом зі своєю матір'ю вирішили подати на 20-річну жінку до суду, вимагаючи спростування допису і виплати 80 тис. грн моральної компенсації.

Під час судового засідання дружина визнала свою провину і сказала, що шкодує про публікацію того посту. Вона також розповіла, що ще раніше спростувала поширену інформацію, оскільки усвідомила, що вчинила неправильно.

Враховуючи це, суд частково задовольнив позов, зобов'язавши жінку видалити з Instagram пост, який викликав обурення в її чоловіка, і ще раз спростувати наведену у ньому інформацію. Однак, оскільки жінка ніде не працює і отримує лише щомісячну допомогу на дитину, суд відмовив у задоволенні позову про відшкодування 80 тис. грн. Жінку зобов'язали лише виплатити чоловіку та його матері символічну компенсацію по 1 грн. // zaxid.net

 

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