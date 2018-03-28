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Затримано злочинну групу, що переправляла людей з підробленими паспортами до Євросоюзу

28.03.2018 15:39

Сьогодні в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ім. І. Сікорського» працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з прокуратурою області та Службою безпеки України затримали членів організованої групи при спробі переправити через державний кордон двох осіб.

 

Кілька місяців поспіль в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці проводили розслідування.

1

 

Троє учасників групи віком від 45 до 50 років організували незаконний трафік через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Щоб переправити людей, вони використовували підроблені паспорти громадян Ізраїлю з відповідними відмітками про в’їзд в Україну. Також зловмисники забезпечували своїх клієнтів квитками на транспорт та супроводжували до моменту перетину кордону. За таку «роботу» отримували від 4000 до 5000 доларів США.

2

 

Члени організованої групи затримані в порядку ст. 208 КПК України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Під час обшуку у одного з фігурантів поліція вилучила зброю та направила на експертизу.

3

 

Вирішується питання про обрання відносно чоловіків міри запобіжного заходу. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції в Київській області

 

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