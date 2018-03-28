Умер актер и певец Олег Анофриев

На 88-м году жизни умер актер Олег Анофриев. Печальную новость сообщил актер Александр Олешко на своей странице в Instagram.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное..." – написал Олешко.

Олег Анофриев запомнился публике своими ролями в советских кинолентах и песнями, написанными для телевизионных и мультипликационных проектов: "Спят усталые игрушки" для цикла передач "Спокойной ночи, малыши!", "Бременские музыканты", "Жили три холостяка".

Анофриев снялся в таких фильмах, как "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно". // Сегодня