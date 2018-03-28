Российского бизнесмена подозревают в расправе над сыном криминального «авторитета»

Бизнесмену из Орловской области Владимиру Мухину вменяют в вину еще два убийства. Теперь он останется под стражей до выяснения всех обстоятельств.

Таким образом, на его счету четыре убийства, одно из которых — убийство столичного чиновника, а также сына криминального «авторитета» Ильи Васина.

Местные СМИ пишут, что на начало февраля 2018 года Мухина обвиняли в двух убийствах. Первым был застрелен заместитель начальника департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Андрей Уваров (сын экс-мэра Орла Василия Уварова). Его убили тремя выстрелами в спину 3 мая 2013 года в подъезде элитного дома, расположенного по улице Новикова в Орле.

Сын «авторитетного» бизнесмена и криминального «авторитета» Илья Васин был убит летом 2014 года. По данным следствия, его сначала пытали, а потом застрелили. Его тело нашли в лесополосе около деревни Телегино Орловского района.

Еще одной жертвой стал бывший глава ОАО «Орелстрой» Владимир Соболев. Его застрелили в салоне собственного автомобиля 24 сентября 2014 года. В январе 2015 года следствие заявило, что все три убийства связаны между собой. В СУ СК полагают, что все трое были убиты из одного и того же пистолета «ТТ», предположительно, одним и тем же исполнителем.

В двух убийствах Мухин уже сознался.

По данным следствия, убийства он совершил из мести. Следствие установило, что в начале 2000-х годов Мухин владел кафе «Встреча» на 1-й Посадской в Орле. Этот участок понадобился «Орелстрою» для строительства на нем многоэтажного дома. Соболев тогда был главой компании, а Василий Уваров — главой города.

По одной из неподтвержденных версий, переговоры с Мухиным насчет земельного участка мог проводить Стас Васин, чей сын был также убит в том же году, что и Соболев. Впрочем, все версии еще предстоит проверить следствию. // Преступная Россия