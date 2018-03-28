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У Києві засудили розбійника, який нападав на неповнолітніх

28.03.2018 16:17

Чоловік відібрав у двох підлітків та 19-річного юнака гроші і телефони. Поліція розшукала і затримала зловмисника, який найближчі сім років проведе за ґратами.

У вересні до поліції Солом’янського району надійшло кілька заяв від батьків неповнолітніх, які стали жертвами розбою. Юнаки розповідали, що невідомий, погрожуючи ножем, відбирав у них гроші і телефони. Після спілкування з потерпілими правоохоронці зрозуміли, що це один і той же нападник.

зассуджено

 

Після того, як оперативники отримали інформацію про місцезнаходження зловмисника, його затримали. Виявилося, що чоловік був раніше неодноразово судимий за скоєння грабежів та розбоїв. Він приїздив до столиці та обирав серед перехожих осіб, які виглядали неповнолітніми, і відбирав у них цінні речі. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження направили до суду.

Під час судового розгляду чоловік зізнався у скоєному. Його визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вироком Солом’янського районного суду міста Києва чоловіка засудили до семи років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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