Мужчина проиграл в карты жену и двоих детей

Ни для кого не секрет, что азартные игры до добра не доводят. Обычно увлечение ими заканчивается тем, что игроки остаются без крыши над головой и без копейки в кармане.

Однако это еще ничего в сравнении с индийцем по имени Мохсин, который проиграл всю свою семью.

Инцидент произошел в Нью-Дели еще три года назад, однако огласку СМИ предали этому лишь сейчас, когда местные правоохранительные органы взялись расследовать случившееся.

По информации Times of India, увлекшийся игрой Мохсин заложил всю свою семью – жену и двоих детей. Выигравший их мужчина по имени Имран заявился к нему домой за заслуженной наградой, что привело супругу горе-игрока в шок.

На крики женщины сбежались соседи и решили созвать местный совет – панчаят.

Поразмыслив, члены совета сошлись на том, что всех троих отдавать за проигрыш нельзя, поэтому присудили Имрану забрать только одного из двух сыновей Мохсина. Что тот и сделал.

После инцидента женщина развелась с мужем и обратилась в полицию с жалобой на шестерых мужчин, включая супруга.

С тех пор расследование не сдвинулось с мертвой точки. Поэтому она обратилась в суд, который в принудительном порядке обязал полицию расследовать инцидент.

После того женщина успела вновь выйти замуж. // Я и закон