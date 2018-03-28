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На Львовщине депутат торговал местами на кладбище

28.03.2018 16:42

За двенадцать тысяч можно было получить кладбищенский участок в пригороде Львова

Во Львовской области пресекли коррупционный "бизнес" депутата одного из сельсоветов, который возглавлял комиссию по вопросам контроля за захоронением.

Депутатпопался на взятке. Фото: Нацполиция

"За 12 тыс. гривен злоумышленник брался помочь получить "место" для захоронения на кладбище, что находится в пригороде Львова. Мужчина был задержан при получении неправомерной выгоды в сентябре прошлого года", – сообщает львовская полиция.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, обвинительный акт был направлен на рассмотрение в суд. Чиновнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества. // Сегодня

 

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