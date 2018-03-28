На Львовщине депутат торговал местами на кладбище

За двенадцать тысяч можно было получить кладбищенский участок в пригороде Львова

Во Львовской области пресекли коррупционный "бизнес" депутата одного из сельсоветов, который возглавлял комиссию по вопросам контроля за захоронением.

"За 12 тыс. гривен злоумышленник брался помочь получить "место" для захоронения на кладбище, что находится в пригороде Львова. Мужчина был задержан при получении неправомерной выгоды в сентябре прошлого года", – сообщает львовская полиция.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, обвинительный акт был направлен на рассмотрение в суд. Чиновнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества. // Сегодня