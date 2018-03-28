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В Петербурге горит автосалон, огонь перекинулся на припаркованные машины (фото)

28.03.2018 16:55

 Из горящего дилерского автоцентра в Петербурге эвакуированы 100 человек.

 Автосалон в Приморском районе Петербурга днем 28 марта тушат по повышенному номеру сложности 1-Бис.

В Петербурге горит салон Hyundai / фото Фонтанка

Площадь пожара к четырем часам дня занимает 50 квадратных метров, передает "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Вызов в дежурную службу поступил в 15:20, первые подразделения начали рабоать через девять минут. Вскоре ранг пожара повысили до номера 1-бис. По словам очевидцев, пожар начался в ремзоне на первом этаже дилерского центра "Рольф". В здании торгуют машинами марки Hyundai и автомобилями с пробегом.

Как стало известно 78.ru, из горящего здания эвакуированы 100 человек. Огонь уже перекинулся на припаркованные машины.

В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что площадь пожара достигла 500 кв.м. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Справка. Повышенный номер сложности 1-Бис присваивается пожару в том случае, если огнеборцам не хватает сил и средств. // УНИАН 

 

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