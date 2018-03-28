Часть Киева на сутки останется без водоснабжения из-за отключения насосной станции

Ряд районов и жилых массивов Киева останутся без водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры. Об этом сообщили в столичном водоканале.

Ограничения будут действовать в следующих районах:

Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума – 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район

район Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

проспект Науки – Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район

"Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, вул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") – полностью;

группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.

Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" – полностью;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";

Святошинский район

жилой массив "Никольская Борщаговка" – полностью;

жилой массив "Южная Борщаговка" – полностью;

жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район