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В Николаеве обыскали «Дельта-Лоцман» из-за судна, скрывшегося от пограничников в нейтральных водах

28.03.2018 17:35

Во вторник, 28 марта, в Николаеве сотрудники Центрального аппарата СБУ провели обыски в филиале «Дельта-Лоцман» ГП «АМПУ».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СБУ.

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По словам собеседника издания, следственные действия проводились как в Николаеве, так и в структурном подразделении предприятия в Очакове. В ходе обыска были изъяты документы и электронные носители информации.

В то же время, по информации собеседника издания в погранслужбе, причиной проведения обысков стало судно, которое несколько раз заходило на территорию Украины. У сотрудников пограничной службы была информация, что судно может перевозить контрабанду.

– Когда они попытались попасть на борт, судно развернулось и направилось на выход из акватории в направлении нейтральных вод. На все требования остановиться экипаж судна никак не реагировал. Пограничники преследовали его до нейтральных вод, при этом огонь не открывали, – отметил собеседник издания.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник филиала «Дельта-Лоцман» Александр Голодницкий подтвердил проведение следственных действий.

– Так как мы осуществляем визуальное наблюдение за суднами и оказываем им различные услуги, нами были предоставлены сотрудникам СБУ копии всей указанной в постановлении суда на обыск документации, – отметил Голодницкий.

 

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